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المركز التكنولوجى بنقادة قنا يستقبل طلبات التراخيص فى المنظومة الجديدة

الأربعاء، 05 مايو 2021 09:00 ص
المركز التكنولوجى بنقادة قنا يستقبل طلبات التراخيص فى المنظومة الجديدة المهندس ياسر أحمد رئيس مدينة نقادة بقنا
قنا صابر سعيد

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قال المهندس ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة بقنا، إن مدينة نقادة وقع عليها الاختيار للتطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بقنا ضمن 27 مركز ومدينة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح ياسر أحمد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية فتح أبوابه منذ يوم 4 مايو لاستقبال المواطنين الراغبين في إصدار تراخيص البناء في المنظومة الجديدة، وفق اشتراطات منظومة البناء الجديدة المحددة.

ولفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن العاملين بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية تدربوا علي المنظومة التجريبية الجديدة التي بدأت منذ 1 مايو وتستمر لمدة شهرين في مدينة نقادة.

وكان قد قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إن المركز التكنولوجي بمدينة نقادة، بدأ في تلقي طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والتي جرى اختيارها ضمن 27 مدينة على مستوى الجمهورية لتطبيق المنظومة الجديدة تجريبيا حتى نهاية يونيو 2021 .

وأضاف محافظ قنا، أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة نقادة  وعضوية ممثل من المركز التكنولوجي ، الإدارة الهندسية، التخطيط العمرانى، الشئون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة المالية لمراجعة التراخيص الصادرة  سواء كانت تراخيص " جديدة، تعلية، هدم" وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.


 

 
 

 


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