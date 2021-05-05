المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
ويشهد طقس اليوم، الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارةالأربعاء، 05 مايو 2021 12:51 م
مترو الأنفاق
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قررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
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