المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب رضا حبيشى

قررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.



ويشهد طقس اليوم، الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.