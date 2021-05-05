اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مايو 2021 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:51 م
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

ويشهد طقس اليوم، الأربعاء، ذروة الموجة الحارة،  ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.


حركة المترو

مترو الانفاق

المترو

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة