اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحل تحف وخردوات بالعاشر من رمضان.. صور

الأربعاء، 05 مايو 2021 03:24 ص
السيطرة على حريق بمحل تحف وخردوات بالعاشر من رمضان.. صور جانب من الحريق
الشرقية _ فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمحل تحف وخردوات بمنطقة صيدناوى، بدائرة قسم أول العاشر، وذلك بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى محل تحف وخردوات بمنطقة صيدناوى، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على الحريق (1)
 

 

السيطرة على الحريق (2)
 

 

حريق بمحل تحف فى مدينة العاشر من رمضان (1)
 

 

حريق بمحل تحف فى مدينة العاشر من رمضان (2)
 

 

حريق بمحل تحف فى مدينة العاشر من رمضان (3)
 

 

حريق بمحل تحف فى مدينة العاشر من رمضان (4)
 

 


العاشر من رمضان

الشرقية

حريق بمحل تحف في العاشر من رمضان

اخبار الشرقية

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