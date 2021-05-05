الرئيس العراقى يبحث مع وفد الولايات المتحدة التعاون فى مختلف المجالات

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أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، على ضرورة تخفيف التوترات الإقليمية، ومحورية العراق في مواجهة تحديات الأمن والبيئة في كل المنطقة.

وذكر مكتب صالح في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء "أن رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر بغداد، الوفد الحكومي الأمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وعضوية مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة".

وأضاف صالح أن العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم مسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة، مشيراً إلى أن موقع العراق الجغرافي المتميز والمتمثل في وادي الرافدين منذ القدم، مع تعزيز أمنه وسيادته تُمثل عاملاً محورياً ونقطة انطلاق في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز سلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر، والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال التعاون عبر منظومات عمل مشتركة إقليمية ودولية".

ومن جهته، أكّد الوفد الأمريكي "التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق وضمان سيادته ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين".

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد وواشنطن، والعمل معاً من أجل عراق قوي سيادي.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان عقب استقباله الوفد الحكومي الأمريكي - أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، ودعم أمن العراق واستقراره.