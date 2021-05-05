اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مايو 2021 06:54 م
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الرئيس العراقى: بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكرى أمريكى دائم بالبلاد

الأربعاء، 05 مايو 2021 06:00 م
الرئيس العراقى: بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكرى أمريكى دائم بالبلاد برهم صالح رئيس الجمهورية العراقى
بغداد أ ش أ

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أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكرى أمريكى دائم فى العراق.

 

وقال صالح - فى كلمة له خلال قمة بيروت انستيتيوت أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العراق أمامه تحد طويل المدى للتعافى السياسى والاقتصادي"، مضيفاً "أننا نواجه توترات إقليمية لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع فى المنطقة والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة، حيث لا يمكن للعراق أن يكون ضعيفا ولا يمكن أن نغرق فى الصراع".

وأشار إلى أن أغلب العراقيين يرغبون بالمضى قدما بمساعدة شركائنا وأصدقائنا فى المنطقة من أجل بناء عراق مستقر ومزدهر.

وتابع صالح "لدينا مشكلة مخيم الهول، والجميع يريد أن يلقى بمشاكله علينا، ولدينا العديد من المقاتلين الأجانب، والعراق لا يستطيع التعامل مع هذا الملف ونحن بحاجة إلى تعاون دولى من أجل ذلك".

 


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