الرئيس الجزائرى يكلف وفدا وزاريا بتفقد آثار فيضانات ولاية المدية

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كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفدا وزاريا بالانتقال إلى ولاية المدية (شمال) للوقوف على أضرار الفيضانات التي ضربت على الولاية جراء السيول التي تعرضت لها.

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية وهطول السيول في ولايتي المدية والمسيلة الجزائريتين، بحسب بيان للحماية المدنية الجزائرية.

وقال بيان للحماية المدنية اليوم الثلاثاء إن الحصيلة الاخيرة للتقلبات الجوية خلال 24 ساعة الاخيرة تشير إلى وفاة 5 أشخاص، حيث تم تسجيل ببلدية بني سليمان بولاية المدية وفاة أربعة أشخاص جرفتهم مياه الامطار، بالإضافة إلى انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة بولاية المسيلة.

كما تم تسجيل قطع عدة طرق بسبب ارتفع منسوب المياه بالإضافة إلى انهيارات جزئية في بعض العقارات وتضرر 116 سيارة و15 شاحنة وسيارتي اسعاف جراء السيول.