اليوم السابع
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الجيش النيجيرى يرفض دعوات إلى تسلمه السلطة من الرئيس محمد بخارى

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 ص
الجيش النيجيرى يرفض دعوات إلى تسلمه السلطة من الرئيس محمد بخارى الجيش النيجيرى
وكالات

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رفضت القوات المسلحة النيجيرية دعوات تحضها على تسلم السلطة من الرئيس محمد بخارى الذى يواجه ضغوطا متزايدة بسبب تفاقم انعدام الأمن في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها القوات المسلحة النيجيرية بيان دعم لبخارى، لكن موقفها يأتي الآن بعد أسابيع من انتقادات لاحقت الجنرال السابق البالغ من العمر 78 عاما لفشله في وضع حد للأزمة الأمنية التي طال أمدها في البلاد.

وقالت القوات المسلحة النيجيرية في بيان إنها ستواصل دعمها "الكامل" للحكومة والعمل على حماية الديموقراطية مع محافظتها على حيادها، مؤكدة التزامها "كليا بالإدارة الحالية وجميع المؤسسات الديموقراطية المرتبطة بها".

وأضافت: "سنواصل بقاءنا غير مسيسين وخاضعين للسلطة المدنية ومخلصين بشدة للرئيس والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفدرالية الرئيس محمد بخارى ودستور عام 1999 بصيغته المعدلة".

وعادت نيجيريا الى الحكم الديموقراطي عام 1999 بعد نحو 16 عاما من الحكم العسكرى.

وانتخب بخاري القائد السابق للجيش والحاكم العسكرى في الثمانينات رئيسا للمرة الأولى عام 2015، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات متعهدا إنهاء تمرد حركة بوكو حرام المتطرفة في الشمال الشرقي.


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نيجيريا

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