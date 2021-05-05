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التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة تعقد من المنزل

الأربعاء، 05 مايو 2021 04:36 م
التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة تعقد من المنزل امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لطلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة تكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.
 
وكانت الوزارة أكدت أن المدارس الدولية تقوم بأعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت اشراف الادارة التعليمة، عدا طلاب الصف التاسع ( شهادة تمام الدراسة للتعليم الأساسي) وطلاب الصف الثاني عشر (شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة)سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل صف واجابتها بالمنزل.
 
واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب: 
 
وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، 
 
تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

 


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