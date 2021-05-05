الانتهاء من إصلاح عطل بخط ضخ المياه لمدينة العريش بشمال سيناء

انتهت فرق الإصلاح بشركة مياه سيناء، من إصلاح عطل بخط ضخ المياه لمدينة العريش، وأعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، أنه تم مساء اليوم الأربعاء، الإنتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة فى خط المياه قطر 1000 مم المغذى لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتم إعادة التشغيل وضخ المياه في إتجاه مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وكانت شركة المياه أعلنت أمس، أنه تلاحظ مساء أمس الثلاثاء، عدم وصول المياه إلى محطة رفع المياه بمنطقة التلول بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تنقية و ترشيح المياه بالقنطرة شرق تعمل بكفاءة تامة، وأدى ذلك لتوقف ضخ المياه إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .
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