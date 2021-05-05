الانتهاء من إصلاح عطل بخط ضخ المياه لمدينة العريش بشمال سيناء

وكانت شركة المياه أعلنت أمس، أنه تلاحظ مساء أمس الثلاثاء، عدم وصول المياه إلى محطة رفع المياه بمنطقة التلول بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تنقية و ترشيح المياه بالقنطرة شرق تعمل بكفاءة تامة، وأدى ذلك لتوقف ضخ المياه إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .