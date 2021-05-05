اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالسيدة زينب: نستوقف المارة ونسرقهم بالإكراه

كتب سليم على

اعترف عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بالإكراه بمنطقة السيدة زينب، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، أنهما يستوقفان المارة فى مناطق نائية ويستوليان على هواتفهم ومتعلقاتهم بالإكراه.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بمنطقة السيدة زينب، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الخيلفة بالقاهرة)، مصاب بجرح قطعي بالرأس، بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين قاما باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، وتعديا عليه بالضرب بذات السلاح، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، واستوليا منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى ) كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، أحدهما له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – الهاتف المحمول المستولى عليه – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأن الهاتفين الآخرين المضبوطين بحوزتهما، من متحصلات وقائع أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.