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إرسال كلمة عزل فى رسالة.. الصحة تكشف آليات تسجيل حالات كورونا المعزولة منزليا

الأربعاء، 05 مايو 2021 12:40 م
إرسال كلمة عزل فى رسالة.. الصحة تكشف آليات تسجيل حالات كورونا المعزولة منزليا آليات تسجيل حالات كورونا المعزولة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التواصل مع غرفة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلى، وقالت: يمكن إرسال كلمة عزل في رسالة نصية على رقم 1440 لتسجيل البيانات الخاصة بالحالة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: بموجب الرسالة سيتم تسجيل الحالة علي قاعدة بيانات المعزولين منزليا بعد إصابتهم بكورونا.
 
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

حالات كورونا

العزل المنزلي

فيروس كورونا

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