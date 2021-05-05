إحالة مشرف عملية مشروع إنشاء وحدة الدفاع المدنى بطوخ الخيل بالمنيا للتحقيق

قال الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، إنه خلال متابعة أعمال ومشروعات قرية طوخ الخيل للوقوف على نسب التنفيذ وانضباط العمل وجودة الخدامات طبقا للمواصفات ضمن الخطة الموضوعة للمتابعة الدورية من قبل العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، تلاحظ أثناء المرور على مشروع مبني وحدة الحماية المدنية بعزبة المشروع التابعه لطوخ الخيل عدم وجود مشرف العملية على رأس العمل وتوقف العمل بالمشروع وعدم وجود سوى فني المشروعات مما أثر بالسلب لعدم تحرير التقارير اللازمة عن أسباب توقف العمل.
وعلى الفور، أحال العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، مشرف العملية لتحقيق ووجه باستبدالة بآخر عن طريق الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.
من جهته قال رئيس قرية طوخ، إن وحدة الدفاع المدني عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة ستخدم 6 عزب وقرى لما له من موقع متميز بين القرى.
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