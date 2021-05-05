أسعار الأسماك بشمال سيناء تسجل انخفاضا بعد افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل.. صور

وسجلت أسعار الأسماك فى مدينة العريش بيع 3 كيلو أسماك الدنيس بـ 100 جنيه والجمبرى 120 جنيها للكيلو والبورى 50 جنيها، وسط سعادة الأهالى بالأسعار الجديدة .

وقال محمد عبد السلام أحد تجار الأسماك المتنقلين، إن أسعار أسماك الدنيس كانت تصل لـ100 جنيه للكيلو الواحد، والأن فى العريش تباع الـ3 كيلو بـ100 جنيه، وتراجع فى أسعار كافة أنواع الأسماك التى تنتج من بحيرة البردويل ، ويتم نقلها للبيع فى أسواق العريش.

وقال المهندس شكرى سالمان مدير عام بحيرة البردويل، لـ"اليوم السابع"، إن موسم صيد الأسماك الجديد يتم بواقع عمل 3 أيام خلال شهر رمضان ، ومع ذلك تحققت أعلى انتاجية و245 طن فى الأسبوع الأول لتشغيل موسم الصيد الجديد لهذا العام ، و50 % من الإنتاج من نوع الأسماك المتميز.

وأضاف أن هذا الرقم يعتبر مؤشرا لارتفاع معدل إنتاج البحيرة من الأسماك ، وتشير المؤشرات للأسبوع الثاني ان الرقم سيتضاعف وهى أرقام ستعلن مجمعة نهاية الأسبوع بكل كميات الإنتاج .

وقال إن تصريف الإنتاج يتم بمعرفة الصيادين وبحسب السوق والعرض والطلب ، لافتا إلى أن إدارة البحيرة تقدم كل الدعم اللازم للصيادين ، وتوفير احتياجاتهم لنجاح موسم الصيد .

وأشار مدير بحيرة البردويل، إلى أنه يتم الصيد فى البحيرة بضوابط وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020 حتى 30 يونيو 2021.

على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح ايضا بالعمل بالتصاريح الحالية للصيادين الخريجين حتى 30 يونيو 2021 .

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبي، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من اول ضوء حتى آخر ضوء .

وأشار مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إلى أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد ، وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على منح فترة سماح للعمل بالتراخيص المنتهية فى 30 مارس 2021 للعمل بها لمده 3 شهور.



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