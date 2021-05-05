أخبار اقتصاد اليوم.. 500 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأربعاء 5- 5 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع وكان من بينها الأتى :-

المالية: 500 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وأشار "وزير المالية" إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالى .

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.

"تنظيم الاتصالات" يمنح شركة عالمية رخصة تقديم خدمــات الربط ونقل المعلومات

منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيصا لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركة توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعهم في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية المطبقة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، توفر هذه الرخصة إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وتعد شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج الربع الأول من 2021 يوم 11 مايو الجاري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نموًا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعًا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

إطلاق مبادرة "حكايتنا" لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى طلاب المداس

أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، خلال الأسبوع الماضي، مبادرة تحت عنوان "حكايتنا"، وذلك بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.

وقالت رشا كمال مدير عام الإدارة، أن تلك المباردة تأتي ضمن برنامج الأجندة السنوية للإدارة، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-5-2021 في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 مايو 2021، والتي سجلت متوسط سعر 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد تغيرات عدة في الأسعار بختام تداولات أمس، لتعود الأسعار وتستقر عند هذا المستوي مع تسجيل أونصة الذهب عالمياً 1778 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1778 دولارا.