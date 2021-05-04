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7 مليارات جنيه حجم مساهمة الخزانة العامة بمشروع موازنة الأبنية التعليمية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:00 ص
7 مليارات جنيه حجم مساهمة الخزانة العامة بمشروع موازنة الأبنية التعليمية لجنة الخطة والموازنة
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للسنة المالية 2021/2022، والمعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تحقيق عجز بلغت قيمته نحو 7 مليارات و22 مليونا و885 ألف جنيه يُمول من الخزانة العامة، وذلك مقابل عجز يُمول من الخزانة العامة بلغت قيمته نحو 9 مليارات و305 ملايين و614 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بنقص بلغت قيمته نحو 2 مليار و282 مليونا و729 ألف جنيه.

ويأتى هذا العجز المتوقع نتيجة الفارق بين إجمالى الموارد والإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام وحجم الاستخدامات والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال نفس السنة المالية، حيث بلغت جملة الموارد المتوقعة بدون تمويل الخزانة العامة نحو 366 مليون جنيه فقط، في حين بلغ إجمالى الاستخدامات نحو 7 مليارات و388 مليونا و885 ألف جنيه.

واحتل الباب السادس الجزء الأكبر من الاستخدامات بمشروع موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 6 مليارات و526 مليون جنيه، وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 503 ملايين و281 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 58 مليونا و231 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2020/2021.


الابنية التعليمية

الخطة والموازنة

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