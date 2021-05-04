60 عاملا بمياه الدقهلية يتلقون لقاح فيروس كورونا بمقر الشركة.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

تلقى 60 من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بناءًا على التعاون بين مديرية الصحة بالدقهلية مع الشركة.

وقد حرص المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من جانبه على تلقى الجرعة الأولى للقاح؛ لتشجيع العاملين على تلقيه، وقد حضر من مديرية الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مكي، مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتقديم اللقاح.

ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة لتلقيح مواطنيها، للحفاظ على سلامتهم من فيروس كرونا المستجد ، وقد تلقى الجرعة الأولى عشرات من العاملين فى اليوم الأول، بمقر ديوان عام الشركة، حيث تم الاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين الراغبين فى تلقى اللقاح قبل تلقيهم له، والذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل للقاح، هذا وسوف تتواجد الحملة غدًا الأربعاء بمقر ديوان عام الشركة، ومن المقرر أن توجه لمختلف مناطق الشركة تباعًا، للتسهيل على من يرغب فى تلقى اللقاح من العاملين بالشركة.



تطعيم أحد موظفى شركة مياه الشرب



تطعيم قيادات شركة مياه الشرب بلقاح كورونا



حمله لتطعيم موظفى شركة مياه الشرب



قيادات شركة مياه الشرب