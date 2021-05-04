4 مشروعات للإسكان الاجتماعى بسوهاج بإجمالى 9048 وحدة سكنية تعرف عليها.. صور

سوهاج محمود مقبول

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائما ما ينحاز للشعب، وهذا الامر وضح جليا من خلال عملية تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى التي تم تنفيذها فعليا بعددا من المدن الجديدة مثل مدينة سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وحى الكوثر والبعض الأخر منها مازال قيد التنفيذ.

هذه المشروعات في عملية الإنشاء والتشطيب الخاصة بها وفرت عددا كبير من فرص العمل في مجال الإنشاء والبناء كما أنها فتحت خطوط سير للمواصلات وساعدت على إنشاء طرق حيوية توصل لهذه المدن بالإضافة إلى تلك المدن والإسكان الجديد خفف من الضغط على عواصم المدن وخفف من عملية التكدس والزحام بها.

اليوم السابع يستعرض من خلال الـــ 4 نقاط التالية 4 مشروعات للإسكان الإجتماعى على مستوى المحافظة بمدينة سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وحى الكوثر بإجمالى 9048 وحدة سكنية إجتماعية تعرف عليها

1- مشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة اخميم الجديدة يتكون المشروع من 960 وحدة سكنية، بتكلفة 102مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم لعددد4320 نسمة ويضم 27 مبنى خدمى"مدرسة –الموقف الإقليمي – حضانة – مكتبة - سوق" مشروع جار تنفيذه.

2 – تم الإنتهاء من تنفيذ 792وحدة سكنية بحي الكوثر شرقى محافظة سوهاج.

3 – قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس بافتتاح المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر بمحافظة سوهاج الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر بمحافظة سوهاج 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية.

4 – الإسكان الإجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة يتكون المشروع من 6720 وحدة سكنية، بتكلفة 739 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم لـ 33264 نسمة يضم 22 مبنى خدمي "سوق – وحدة صحية – مدرسة - حضانة".



الإسكان الإجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة



الإسكان الإجتماعى المرحلة الثانية بحى الكوثر



الإسكان الإجتماعى بحى الكوثر



الإسكان الإجتماعى بمدينة أخميم