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وفد مصرى يزور المطارات الليبية تمهيدا لاستئناف الرحلات لمطار القاهرة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:32 م
وفد مصرى يزور المطارات الليبية تمهيدا لاستئناف الرحلات لمطار القاهرة مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس
كتب أحمد جمعة

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أعلن المدير العام لشركة الخطوط الجوية الافريقية خليل المجعي أن وفدا من السلطات المصرية سيقوم بزيارة تدقيق للمطارات الليبية خلال الأيام القادمة يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة.

وبين المجعي بحسب المكتب الإعلامي لمطار امعيتيقة أنه زار مصر رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية.

وأوضح أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري بحضور مدراء عامين بالمصلحة لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.


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