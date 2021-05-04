وزير خارجية النمسا يسلم 10 آلاف جرعة من لقاحات كورونا إلى البوسنة والهرسك

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زار الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الثلاثاء (سراييفو) لتسليم شحنة من لقاحات فيروس كورونا إلى البوسنة والهرسك.

وذكر بيان للخارجية النمساوية، اليوم، أنه تم تسليم السلطات في البوسنة 10 آلاف و530 جرعة من لقاحات كورونا مقدمة من المفوضية الأوروبية في إطار قرار أوروبي بتوصية من النمسا لتسليم 651 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى دول غرب البلقان.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت من النمسا دعم توزيع اللقاحات في غرب البلقان، وقد رحبت النمسا على الفور لأن غرب البلقان كانت وما زالت إحدى أولويات سياسة النمسا الخارجية.

وقال وزير الخارجية شالنبرغ لدى وصوله إلى (سراييفو) إنه "لا أحد آمن حتى نكون جميعًا آمنين" مشيرا إلى أن هذه قناعة النمسا والمفوضية الأوروبية التي اختارت النمسا للقيام بدور المنسق في توزيع اللقاحات في دول غرب البلقان.

وأشار الوزير إلى تلقي البوسنة والهرسك ما مجموعه 214 ألف جرعة لقاح تقريبًا عبر آلية التوزيع التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مستقبل البوسنة والهرسك يكمن في الاتحاد الأوروبي.