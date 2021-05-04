وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقي مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، بالعاصمة الإيطالية روما، حيث بحثا تحديات الأمن الإقليمي وانعكاساته على الوضع في العراق، وأكدا أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بما يُحقق مصالح كلا البلدين، كما تم التطرق إلى جائحة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها الصحية والاقتصادية، وتحسن الوضع العالمي مع اكتشاف اللقاح، مما أدى إلى تعافي أسعار النفط.



ومن جهته، وجه وزير الخارجية العراقي الدعوة إلى المسؤول الإيطالي باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق.. منوها بأن زيارة البابا فرانسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة، داعياً إلى أهمية استثمارها وإعادة إعمار مدينة "أور" التاريخية وتحويل الأماكن فيها إلى مراكز لجذب السياحة الدينية.