وزير الخارجية الفلسطينى يصل موسكو فى مستهل جولة أوروبية

موسكو /أ ش أ/

وصل وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى مستهل جولة أوروبية، تشمل أيضا روما والفاتيكان، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وذكر الموقع أن المالكى يحمل رسائل من الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تتعلق بعدد من القضايا ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها".

ومن المقرر أن يبحث المالكى خلال جولته الأوروبية علاقة دولة فلسطين بهذه الدول، ويشرح الأوضاع الصعبة التى تمر بها الأرض الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة.

كما سيشرح المالكى الأسباب التى أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التى تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، فى بلدات وقرى جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام.