هل آل بايدن عمالقة أم آل كارتر صغار الحجم.. صورة تثير التساؤلات

كتبت رباب فتحى

آثارت صورة نشرها مركز كارتر لزيارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن وزوجته جيل بايدن إلى أسلافهما فى البيت الأبيض، جيمى وروزالين كارتر فى جورجيا، الكثير من التساؤلات حول حجم الرئيسين وزوجاتهما، حيث ظهر جو وجيل وكأنهما عملاقين بالمقارنة بكارتر وزوجته.



آل بايدن مع آل كارتر

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه للوهلة الأولى تبدو الصورة طبيعية ورائعة حيث جلس كلا من جو وجيل على ركبتيهما إلى جانب كارتر وروزالين فى لافتة تظهر مدى صداقتهما على مدار 45 عاما، ولكن عند التدقيق فى الصورة تشعر وكأنهما فى "بيت الدمى" على حد تعبير الصحيفة.

وبعد أن نشر مركز كارتر الصورة في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، أطلق المراقبون الحائرون سلسلة من الأسئلة الجادة والمازحة: هل كانت عائلة كارتر صغيرة أم كان آل بايدن عمالقة ؟ هل تم التقاط الصورة في موقع تصوير فيلم "ذا هوبيت"؟ أم هل خدعتنا أعيننا ؟".

وكتب شخص على تويتر "لقد كنت أحدق في هذه الصورة لمدة ثلاث ساعات. يجب أن أذهب للنوم. وسأعود إليها غدا." واعتبارًا من صباح الثلاثاء ، غرد أكثر من 13000 شخص الصورة وطرحوا أسئلة مشابهة حول حجم بايدن وجيل.

وقال جوناثان ألتر، مؤلف كتاب عن حياة جيمى كارتر، لصحيفة واشنطن بوست: "آل كارتر ليسوا أفرادًا صغارًا ، لكن حجمهم متوسط ​​بين الرؤساء والسيدات الأوائل"، وأشار إلى أنه عندما يتقدم شخص فى العمر، فإن حجمه يتقلص.

وقالت مارلينا سلوس ، المصور المستقل في سان فرانسيسكو والمساهمة في واشنطن بوست، إن الصورة يبدو أيضًا أنها التقطت بفلاش قوي وعدسة بزاوية واسعة.

وكان زار الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بلينز بولاية جورجيا في 29 أبريل لزيارة الرئيس السابق جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين كارتر.