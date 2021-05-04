نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور حسين عبد الفتاح استشاري أمراض النساء و التوليد بالفيوم، والشهيد الدكتور عبد الخالق فتحى عبد الخالق، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والشهيد الدكتور عماد إبراهيم أحمد حسن أخصائى باثولوجيا اكلينيكية بال‘سماعيلية، بعد وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 504.

كان قد أكد الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الأطباء والطاقم الطبي فى مصر لهم بالفعل أولوية فى تلقى لقاح فيروس كورونا، وأغلبهم يتلقى رسالة بموعد التوجه لمركز التطعيم خلال يومين على الأكثر من تسجيله بالموقع، مشير إلى أن كثيرا منهم مازال مترددا فى الحصول على اللقاح لعدة أسباب، إلا أن المؤكد حتى الآن أن الدول التى أتمت نسب معقولة من اللقاح بين المواطنين والفئات الأكثر عرضه للفيروس قد نجحت فى خفض نسب الوفيات عى الأقل بها.

وأضاف مصباح، أن نقابة الأطباء قد سجلت 500 شهيد من أطبائها خلال جائحة كورونا، حيث سقط أول طبيب شهيد منذ 399 يومًا، وهو الدكتور أحمد اللواح فى 30 مارس 2020، والعدد حاليا وصل إلى 500 شهيد بخلاف العشرات ممن رفضت أسرهم نعيهم وتنازلت عن حقوقهم لأسباب خاصة بهم، مشيرا إلى أنه بذلك المعدل فإن النقابة تسجل 5 شهداء كل أربعة أيام منذ أكثر من عام .











