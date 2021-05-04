اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ22 من شهر رمضان المعظم

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:03 ص
موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ22 من شهر رمضان المعظم مدفع الأفطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصيام فى اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان 15 ساعة و21 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:34 ، والعشاء 8:00.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا ، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.


موعد الإفطار

موعد السحور

موعد الإمساك

موعد صلاه المغرب

صلاه المغرب

اليوم الثانى من العشرين

اليوم السابع بلس

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة