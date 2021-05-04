اليوم السابع
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منظمة الصحة العالمية تحتفل غدا باليوم العالمى لغسل اليدين 2021

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:00 م
منظمة الصحة العالمية تحتفل غدا باليوم العالمى لغسل اليدين 2021 اليوم العالمى لغسل اليدين 2021
كتبت أمل علام

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تحتفل منظمة الصحة العالمية، يوم 5 مايو من كل عام باليوم العالمى لغسل اليدين، تهدف الحملة العالمية لإنقاذ الأرواح، وجمع الناس معًا لدعم تحسين نظافة اليدين حول العالم.

وقالت المنظمة، تعتبر الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأنها نهج عملي وقائم على الأدلة مع تأثير واضح على جودة الرعاية وسلامة المرضى في جميع مستويات النظام الصحي.

وتدعو منظمة الصحة العالمية في بيان لها، في اليوم العالمي لنظافة اليدين 2021، العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في نقطة الرعاية، مضيفة، يجب إجراء نظافة اليدين عند الحاجة "في 5 لحظات محددة" وبأكثر الطرق فعالية "باستخدام التقنية الصحيحة مع المنتجات المتاحة بسهولة".

تهدف حملة "أنقذ الأرواح.. نظف يديك" إلى إحراز تقدم في هدف الحفاظ على صورة عالمية حول أهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية و"جمع الناس معًا" لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم.

تدعو منظمة الصحة العالمية الجميع إلى الاستلهام من الحركة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أي تحقيق صحة ورفاهية أفضل لجميع الأشخاص في جميع الأعمار، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة والوصول إلى أدوية ولقاحات أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع.

قالت المنظمة، إن حملة أنقذوا الأرواح.. نظف يديك يجمع الناس معًا لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم ولتعزيز الهدف المتمثل في الحفاظ على صورة عالمية عن نظافة اليدين في مجال الرعاية الصحية.

يشمل دور منظمة الصحة العالمية تشجيع المشاركة والعمل للحفاظ على هذه الحركة العالمية، تعد الأرقام آلية رائعة لرفع مستوى الوعي، كما يتضح من العدد المتزايد من مرافق الرعاية الصحية المسجلة لـ Save LIVES: Clean Y Hands ولكنها ليست نقطة النهاية، يتطلب الحفاظ على الجهود المبذولة لتحسين سلامة المرضى والعمل المتفاني والابتكار، وكلاهما أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقالت المنظمة، تعتبر نظافة اليدين من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا.


اليوم العالمى لغسل اليدين 2021

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