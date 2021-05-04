اليوم السابع
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مقتل 5 أشخاص بينهم برلمانى معزول فى انفجار طرد ملغوم بميانمار

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:33 ص
مقتل 5 أشخاص بينهم برلمانى معزول فى انفجار طرد ملغوم بميانمار شرطة ميانمار - صورة أرشيفية
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل في ميانمار أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم برلماني معزول وثلاثة من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، أفاد تقرير أن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار.

وبحسب التقرير فقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، ما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد السكان.

 


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