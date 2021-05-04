مقتل 5 أشخاص بينهم برلمانى معزول فى انفجار طرد ملغوم بميانمار

وكالات

ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل في ميانمار أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم برلماني معزول وثلاثة من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، أفاد تقرير أن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار.

وبحسب التقرير فقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، ما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد السكان.