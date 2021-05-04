مغارة على بابا ..مستريح أطفيح يستولى من عادل على شقى العمر.. فيديو

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثانية و العشرين "

وفى الحلقة الثانية و العشرين من برنامج " مغارة على بابا"، يقول عادل رجب، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه يعانى من إعاقة في قدمه ودفع مبلغ 190 ألف جنيه، بعدما أقنعه المستريح باستثمار المال في الاستيراد والتصدير وإنشاء مصنع للاستيراد من الخارج.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دلوقتى راجل معاق محتاج الفلوس اللى تصرف عليا، لا هعرف اشتغل ولا فيا مجهود أصرف على نفسى، أنا دفعت كل اللى معايا للمستريح، خد الفلوس وهرب ومش عارفين نتواصل مع أي حد، أنا عايز فلوسى ومش عايز حاجة تانية ".