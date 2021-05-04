مطران شبرا الخيمة وتوابعها يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

تلقى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، الجرعة الثانية من المصل الخاص بفيروس كورونا، ولذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث الأنبا مرقس، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتى رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

وتقدم مطران شبرا الخيمة وتوابعها بالشكر والتقدير للأطقم الطبية جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمختلف المحافظات.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 11063 مواطنا، منهم 3989 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و3455 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3337 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها