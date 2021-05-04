اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مطران شبرا الخيمة وتوابعها يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:42 م
مطران شبرا الخيمة وتوابعها يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها خلال تلقى اللقاح
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، الجرعة الثانية من المصل الخاص بفيروس كورونا، ولذلك فى إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث الأنبا مرقس، المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتى رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

وتقدم مطران شبرا الخيمة وتوابعها بالشكر والتقدير للأطقم الطبية جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمختلف المحافظات.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 11063 مواطنا، منهم 3989 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و3455 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و3619 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن التطعيمات للقاح تتم بمراكز التطعيات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز طب الأسرة بسنديون، ومركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد،  موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3337 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها

 

الأنبا مرقس مطران شبرا اليمة وتوابعها خلال تلقى اللقاح
الأنبا مرقس مطران شبرا اليمة وتوابعها خلال تلقى اللقاح

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا

الانبا مرقس

مطران شبرا الخيمة وتوابعها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة العذراء ويرسم 79 شماسا.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 02:28 م

مطران شبرا الخيمة وتوابعها يترأس القداس الإلهى بكنيسة البطل الرومانى والسامرية

الأحد، 04 أبريل 2021 12:00 م

مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى ويرسم أبا لكنيسة المريمات الحوالة

السبت، 20 مارس 2021 01:01 م

البابا تواضروس يبحث مع مطران شبرا الخيمة تنظيم القنوات المسيحية

الجمعة، 05 فبراير 2021 03:24 م

مطران شبرا الخيمة وتوابعها يكشف عدد المشاركين بقداس عيد الميلاد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 06:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة