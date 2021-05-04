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مصرع 13 وإصابة 70 على الأقل فى انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.. فيديو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:25 ص
مصرع 13 وإصابة 70 على الأقل فى انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.. فيديو جانب من الانهيار
كتب محمد جمال

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لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 70 بجروح، جرّاء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك، وانهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

 


المكسيك

انهيار جسر

حادث المكسيك

مترو المكسيك

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