مصرع 13 وإصابة 70 على الأقل فى انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك.. فيديو

كتب محمد جمال

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 70 بجروح، جرّاء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك، وانهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M — BNO News (@BNONews) May 4, 2021

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.