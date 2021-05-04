مصرع طفل 3 سنوات اختنق بالأكل فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي طفل بقرية ظفر التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب تناول كمية من الأكل أدت إلى اختناقه.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه تمي الأمديد ، من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول الطفل محمد ه ح ثلاث سنوات، ومقيم طرف أسرته بعزبة النور التابعة لقرية ظفر دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء حادث عارض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و بالفحص ومناظرة الجثه تبين عدم وجود إصابات ظاهريه به، وبسؤال كلا من والده 39 سنة فلاح ، ووالدته المدعو ن ع 23 سنة ربه منزل، ويقيمان بذات العنوان ، قررا أنه حال قيام نجله بتناول الطعام بالمنزل، تعلقت كمية من الطعام بحلقه، أدت إلى حدوث حاله اختناق له، ووفاته على آثار ذلك، ولم يتهم احداث بالتسبب في ذلك، وورد تقرير مفتش الصحه للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا يوجد شبه جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1256 لسنة 2021 إدارى مركز تمي الأمديد ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.