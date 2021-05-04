اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالسويس

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:41 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالسويس السيارة النقل متهشم وجهها بعد الاصطدام
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى هاربة بطريق "الأوسطى وادى حجول- القطامية"، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام والمتوفى للمشرحة. 

كانت إدارة تأمين الطرق تلقت إخطارا يفيد بتصادم سيارة نقل "د ه ر ٤٣٨٩" مع سياره هاربه بطريق "وادى حجول - القطاميه" قبل نزلة السخنة بـ 5 كيلو 

ودفع مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوى 3 سيارات لموقع الحادث، ونقل رجال الاسعاف المصاب للمستشفى بينما توفى سائق النقل ولم يستدل على بياناته.

وقال مصدر طبى، إن المستشفى العام استقبلت المصاب "محمد رضا رمضان" 18 عاما، مصاب بجروح وكدمات وسحجات بالجسم وحالته مستقرة.


السويس

تصادم سيارتين

تصادم سيارة نقل بأخرى هاربة

طريق وادى حجول القطامية

مستشفى السويس العام

مرفق اسعاف السويس

مدير امن السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بأخرى على طريق رافد جمصة بالدقهلية

الإثنين، 03 مايو 2021 01:33 م

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى تصادم علي الطريق الغربى بأسوان

الإثنين، 03 مايو 2021 11:29 ص

مصرع شاب وإصابة سائق فى حادث تصادم أمام قرية بالشرقية

الأحد، 02 مايو 2021 12:54 م

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارتين على طريق بلبيس العاشر بالشرقية

الأحد، 02 مايو 2021 12:20 م

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالغربية

السبت، 01 مايو 2021 01:26 م

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم نقل مع ملاكى بالسويس.. الأسماء

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:46 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة