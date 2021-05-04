مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالسويس

السويس - سيد نون

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى هاربة بطريق "الأوسطى وادى حجول- القطامية"، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام والمتوفى للمشرحة.

كانت إدارة تأمين الطرق تلقت إخطارا يفيد بتصادم سيارة نقل "د ه ر ٤٣٨٩" مع سياره هاربه بطريق "وادى حجول - القطاميه" قبل نزلة السخنة بـ 5 كيلو

ودفع مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوى 3 سيارات لموقع الحادث، ونقل رجال الاسعاف المصاب للمستشفى بينما توفى سائق النقل ولم يستدل على بياناته.

وقال مصدر طبى، إن المستشفى العام استقبلت المصاب "محمد رضا رمضان" 18 عاما، مصاب بجروح وكدمات وسحجات بالجسم وحالته مستقرة.