اليوم السابع
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مساعد وزير الداخلية: لا يوجد شخص خلف أسوار السجون بدون أمر قضائى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:39 م
مساعد وزير الداخلية: لا يوجد شخص خلف أسوار السجون بدون أمر قضائى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون
كتب محمود عبد الراضي - تصوير كريم عبد العزيز

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قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه لا يوجد سجين واحد خلف الأسوار بدون أمر قضائي، والمعاملة سواسية للجميع هنا لا فرق بين سجين سياسي وجنائي.

 

أضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة لحقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب بليمان 440 بسجون وادي النطرون، أن السجون كتاب مفتوح للجميع ولا يوجد لدينا من "نخبيه عن الناس"، ونستقبل الزيارات باستمرار من الجهات المعنية، وهناك معاملة كريمة للنزلاء ونحرص على تأهيلهم باستمرار، وتطوير ورش الإنتاج والتوسع في ساعات التريض وتنمية المهارات المختلفة.

 

وأردف مساعد وزير الداخلية: نتوسع فى الإفراج عن النزلاء من خلال لجان العفو المنعقدة باستمرار للإفراج على من ينطبق عليهم الشروط.

اثنين من السجناء في مباراة تنس طاولة
اثنين من السجناء في مباراة تنس طاولة

 

أحد نزلاء السجون بورشة إطارات
أحد نزلاء السجون بورشة إطارات

 

إعداد أصناف من الحلوى داخل مطبخ السجون
إعداد أصناف من الحلوى داخل مطبخ السجون

 

إعداد الحلوى داخل مطبخ السجون
إعداد الحلوى داخل مطبخ السجون

 

إعداد الخبز داخل السجون
إعداد الخبز داخل السجون

 

الدراسة داخل السجن
الدراسة داخل السجن

 

السجناء يلعبون الكرة بملعب السجن
السجناء يلعبون الكرة بملعب السجن

 

الكشف على أحد النزلاء بمستشفى السجن
الكشف على أحد النزلاء بمستشفى السجن

 

المرضى في مستشفى ليمان 440
المرضى في مستشفى ليمان 440

 

الوفد المكون من حقوقيين وإعلاميين في زيارة للجسن
الوفد المكون من حقوقيين وإعلاميين في زيارة للجسن

 

الوفد فى زيارة لليمان 440
الوفد فى زيارة لليمان 440

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من مباراة
جانب من مباراة

 

جانب من ممارسة المهن داخل السجون
جانب من ممارسة المهن داخل السجون

 

زيارة المرضى المسجونين
زيارة المرضى المسجونين

 

زيارة الوفد لليمان 440 الصحراوى
زيارة الوفد لليمان 440 الصحراوى

 

سجين يجري صيانة لسيارة داخل السجن
سجين يجري صيانة لسيارة داخل السجن

 

سجين يمارس مهنة الخياطة
سجين يمارس مهنة الخياطة

 

سجين يمسك بطاقة صحية
سجين يمسك بطاقة صحية

 

علاج سجين داخل مستشفى السجن
علاج سجين داخل مستشفى السجن

 

مباراة كرة قدم للسجناء
مباراة كرة قدم للسجناء

 

محاضرات للسجناء
محاضرات للسجناء

 

مخبز السجون
مخبز السجون

 

مرضى داخل السجن
مرضى داخل السجن

 

مستشفى السجن
مستشفى السجن

 

مستفى السجن
مستفى السجن

 

مطبخ السجون
مطبخ السجون

 

مكتبة السجون
مكتبة السجون

 

نزلاء السجون يتلقون محاضرات
نزلاء السجون يتلقون محاضرات

 

نزلاء السجون يعدون الخبز
نزلاء السجون يعدون الخبز

 

نزلاء السجون يمارسون مهنة الغزل والنسيج
نزلاء السجون يمارسون مهنة الغزل والنسيج

 

نزلاء السجون يمارسون هوايات متعددة
نزلاء السجون يمارسون هوايات متعددة

 

نزلاء السجون
نزلاء السجون

 

نزلاء يمارسون هواية نسيج السجاد
نزلاء يمارسون هواية نسيج السجاد

 

نزيل يمارس هواية الرسم داخل السجن
نزيل يمارس هواية الرسم داخل السجن

 

نزيل يمارس هواية رسم اللوحات الفنية
نزيل يمارس هواية رسم اللوحات الفنية

 

هوايات متعددة لنزلاء السجون
هوايات متعددة لنزلاء السجون

 

ورشة لإصلاح السيارات داخل السجون
ورشة لإصلاح السيارات داخل السجون

 


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