مساعد وزير الداخلية: لا يوجد شخص خلف أسوار السجون بدون أمر قضائى

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه لا يوجد سجين واحد خلف الأسوار بدون أمر قضائي، والمعاملة سواسية للجميع هنا لا فرق بين سجين سياسي وجنائي.
أضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة لحقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب بليمان 440 بسجون وادي النطرون، أن السجون كتاب مفتوح للجميع ولا يوجد لدينا من "نخبيه عن الناس"، ونستقبل الزيارات باستمرار من الجهات المعنية، وهناك معاملة كريمة للنزلاء ونحرص على تأهيلهم باستمرار، وتطوير ورش الإنتاج والتوسع في ساعات التريض وتنمية المهارات المختلفة.
وأردف مساعد وزير الداخلية: نتوسع فى الإفراج عن النزلاء من خلال لجان العفو المنعقدة باستمرار للإفراج على من ينطبق عليهم الشروط.
اثنين من السجناء في مباراة تنس طاولة
أحد نزلاء السجون بورشة إطارات
إعداد أصناف من الحلوى داخل مطبخ السجون
إعداد الحلوى داخل مطبخ السجون
إعداد الخبز داخل السجون
الدراسة داخل السجن
السجناء يلعبون الكرة بملعب السجن
الكشف على أحد النزلاء بمستشفى السجن
المرضى في مستشفى ليمان 440
الوفد المكون من حقوقيين وإعلاميين في زيارة للجسن
الوفد فى زيارة لليمان 440
جانب من الجولة
جانب من مباراة
جانب من ممارسة المهن داخل السجون
زيارة المرضى المسجونين
زيارة الوفد لليمان 440 الصحراوى
سجين يجري صيانة لسيارة داخل السجن
سجين يمارس مهنة الخياطة
سجين يمسك بطاقة صحية
علاج سجين داخل مستشفى السجن
مباراة كرة قدم للسجناء
محاضرات للسجناء
مخبز السجون
مرضى داخل السجن
مستشفى السجن
مستفى السجن
مطبخ السجون
مكتبة السجون
نزلاء السجون يتلقون محاضرات
نزلاء السجون يعدون الخبز
نزلاء السجون يمارسون مهنة الغزل والنسيج
نزلاء السجون يمارسون هوايات متعددة
نزلاء السجون
نزلاء يمارسون هواية نسيج السجاد
نزيل يمارس هواية الرسم داخل السجن
نزيل يمارس هواية رسم اللوحات الفنية
هوايات متعددة لنزلاء السجون
ورشة لإصلاح السيارات داخل السجون
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