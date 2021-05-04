مساعد وزير الداخلية: لا يوجد شخص خلف أسوار السجون بدون أمر قضائى

كتب محمود عبد الراضي - تصوير كريم عبد العزيز

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه لا يوجد سجين واحد خلف الأسوار بدون أمر قضائي، والمعاملة سواسية للجميع هنا لا فرق بين سجين سياسي وجنائي.

أضاف مساعد وزير الداخلية على هامش جولة لحقوقيين وإعلاميين ومراسلين أجانب بليمان 440 بسجون وادي النطرون، أن السجون كتاب مفتوح للجميع ولا يوجد لدينا من "نخبيه عن الناس"، ونستقبل الزيارات باستمرار من الجهات المعنية، وهناك معاملة كريمة للنزلاء ونحرص على تأهيلهم باستمرار، وتطوير ورش الإنتاج والتوسع في ساعات التريض وتنمية المهارات المختلفة.

وأردف مساعد وزير الداخلية: نتوسع فى الإفراج عن النزلاء من خلال لجان العفو المنعقدة باستمرار للإفراج على من ينطبق عليهم الشروط.



اثنين من السجناء في مباراة تنس طاولة



أحد نزلاء السجون بورشة إطارات



إعداد أصناف من الحلوى داخل مطبخ السجون



إعداد الحلوى داخل مطبخ السجون



إعداد الخبز داخل السجون



الدراسة داخل السجن



السجناء يلعبون الكرة بملعب السجن



الكشف على أحد النزلاء بمستشفى السجن



المرضى في مستشفى ليمان 440



الوفد المكون من حقوقيين وإعلاميين في زيارة للجسن



الوفد فى زيارة لليمان 440



جانب من الجولة



جانب من مباراة



جانب من ممارسة المهن داخل السجون



زيارة المرضى المسجونين



زيارة الوفد لليمان 440 الصحراوى



سجين يجري صيانة لسيارة داخل السجن



سجين يمارس مهنة الخياطة



سجين يمسك بطاقة صحية



علاج سجين داخل مستشفى السجن



مباراة كرة قدم للسجناء



محاضرات للسجناء



مخبز السجون



مرضى داخل السجن



مستشفى السجن



مستفى السجن



مطبخ السجون



مكتبة السجون



نزلاء السجون يتلقون محاضرات



نزلاء السجون يعدون الخبز



نزلاء السجون يمارسون مهنة الغزل والنسيج



نزلاء السجون يمارسون هوايات متعددة



نزلاء السجون



نزلاء يمارسون هواية نسيج السجاد



نزيل يمارس هواية الرسم داخل السجن



نزيل يمارس هواية رسم اللوحات الفنية



هوايات متعددة لنزلاء السجون