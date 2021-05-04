اليوم السابع
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مدير مستشفيات شمال سيناء: نحقق فى شكاوى حول تراجع مستوى الخدمة بمستشفى نخل بوسط سيناء

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:00 ص
مدير مستشفيات شمال سيناء: نحقق فى شكاوى حول تراجع مستوى الخدمة بمستشفى نخل بوسط سيناء مستشفى نخل المركزى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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فتحت مديرية الصحة بشمال سيناء، تحقيقا فى شكوى مقدمة من 77 مواطنا من أهالى مدينة نخل بوسط سيناء، حول حول تراجع مستوى الخدمة بمستشفى مستشفى نخل المركزى.

وكان الأهالى تقدموا بشكوى لمحافظ شمال سيناء ومديرية الصحة بشمال سيناء، تتضمن أنهم يعانون من تغيب للأطقم الطبية بالمستشفى فى حالة حاجتهم لها لتلقى العلاج والإسعافات، وتحويلهم لمستشفيات العريش والسويس المجاورة.

وبحسب ما جاء فى نص الشكوى، أنه نظرا لغياب الخدمة الطبية فى المستشفى يتم تحويل الحالات المرضية التى تلجأ لها لمستشفى السويس والعريش عن طريق سيارات الإسعاف.

وأوضح المتقدمون بشكواهم، أن مستشفى نخل المركزى الواقع بوسط سيناء، يعد صرحا طبيا عملاقا وفرته الدولة لخدمة المواطنين والمسافرين على طريق نويبع نخل الدولى، مطالبين باستثمار جيد لهذه الامكانيات وتسخيرها وفقا لهدف الدولة لتقديم خدمات للمواطنين ، وليس افتقادها للخدمة وتحويل من يصل للمستشفى لمستشفيات مجاورة لتلقى الخدمة.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير مستشفيات شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تلقت نسخة من الشكوى، وتم فتح تحقيق فيها ، مشددا أنه لن يسمح بأى تهاون فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .


 
 
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