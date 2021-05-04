مدير الصحة العالمية: أكثر من 460 ألف شخص ماتوا العام الماضى بسبب الإصابة بالربو

كتب محمد شعلان

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، وجود الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالربو حول العالم، موضحا أن العلاج الفعال للربو وإدارته بشكل جيد تنقذ آلاف الارواح حول العالم، وغرد تيدروس على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، في يوم الربو العالمي: " أن ما يقدر بنحو 262 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض الربو".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في تعليقه باليوم العالمى للربو: "أن أكثر من 460 ألف شخص فقدوا حياتهم العام الماضي بسبب الإصابة بالربو"، مؤكدا أن العلاج الفعال للربو وإدارته تنقذ الأرواح، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على حق الجميع في الحصول على الرعاية المناسبة".



حساب مدير الصحة العالمية على تويتر

وفى أول ثلاثاء من شهر مايو يحتفل العالم باليوم العالمى للربو، وهو واحد من أكثر الأمراض انتشارًا فى جميع أنحاء العالم ضمن أمراض الجهاز التنفسى التى تسبب تلفًا شديدًا فى الرئة، قد يتسبب التهاب الشعب الهوائية والرئتين، خاصة عند استنشاق أى مادة مسببة للحساسية ، مما يجعل التنفس صعبًا أو مستحيلا.

فى المقابل، مرض الانسداد الرئوى المزمن هو الاسم الذى يطلق على مجموعة من أمراض الرئة التى تشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

وتبدو أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن والربو متشابهة إلى حد كبير، خاصة ضيق التنفس الذى يحدث فى كلا المرضين، بالنسبة أعراض الربو الشائعة هى السعال الذى يزداد ليلاً، وأزيز وضيق فى التنفس، وألم أو ضغط فى الصدر، أما بالنسبة لأعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن فهى السعال المزمن مع المخاط أو بدونه، وإعياء، وضيق فى التنفس، وصفير أو صوت أثناء التنفس.