محافظ القليوبية: خطة متكاملة لمنظومة النظافة بشبرا الخيمة ورفع 10 آلاف طن قمامة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي، وذلك باستخدام أكثر من 30 سيارة و5 سيارات حاوية كبيرة بحمولات تتراوح ما بين 10 إلى 50 طنا، وذلك لإزالة أكثر من 10 آلاف طن قمامة، وتمت الحملة بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتكون شوارع مدينة شبرا الخيمة خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة شبرا الخيمة، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد التعاقد مع متعهدين وشركات نظافة لتفعيل منظومة الجمع السكني في جميع مناطق مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق أو غرب.

وتابع المحافظ، خلال الحملة أعمال رفع التراكمات، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة جميع التراكمات ومضاعفة عدد السيارات المشاركة بالحملة، مشيرا إلى أنه جاري حاليا التعاقد لشراء 120 صندوق قمامة بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلة إلقاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيد آخر، واصلت القيادات التنفيذية للمحافظة بمشاركة نائبي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء جولاتها لمتابعة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، حيث أسفرت حملة أمس الإثنين عن تحرير 200 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 505 شيشة وغلق 30 مقهى، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أبريل وحتى أمس الإثنين 3 مايو عن ضبط 3266 شيشة وتحرير 1792 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 225 مقهى.

وأشار الهجان، إلى أن الجولة التي تمت الليلة الماضية هي واحدة من العديد من الجولات التى تتم في كافة المدن والأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع، وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مطالبا المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.