محافظ الغربية يكشف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى زفتى

الغربية - محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم، الثلاثاء، الاجتماع اليومى للجنة المشرفة على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بحضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد وأعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة التطور اليومى لمشروعات المبادرة بقرى مركز زفتى.

حيث تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال إدخال الصرف الصحى لقرى (شبراملس ، كفر ششتا ، ششتا ، نهطاى ، كفر شبرا قلوج ،كفر حانوت القبلى ، ميت المخلص، كفر حسين، سندبسط ، كفر فرسيس ، كفر الجنيدي، عزبة أمينة ، ميت النور)، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف الصحى بقرية شبراملس والتى تخطت نسبتها 70 ٪.

كما تابع الدكتور رحمى عمليات مد وتدعيم شبكات المياه بقرى ( شبراملس ، شبرا اليمن ، كفر شبرا اليمن ،نهطاى ، كفر أبرى ، كفر حانوت ، تفهنا العزب، ميت الحارون ، سنباط) موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيداً للبدء فى باقى الأعمال.

وفى ذات السياق، تابع المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى لقرى (كفر الدغايدة ، نهطاى ، الضبابشة) ، وكذلك عمليات التوسيع والإحلال والتجديد الجزئى لمدارس ( شبرا اليمن الثانوية ، كفر شبرا قلوج الجديدة ، كفر شبرا قلوج القديمة، مدرسة اللواء ممدوح الجوهرى بكفر حانوت القبلي، شرشابة الثانوية ، عمرو بن العاص التجريبية بزفتى)، بالإضافة إلى عمليات التجديد والتطوير بمكاتب بريد ( كفر شبرا قلوج ، الرياض، فرسيس، الغريب ، مسجد وصيف".

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير كافة الخدمات التى تقدم لمواطنى تلك الأسر الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة فى محافظة الغربية تستهدف تطوير مركز زفتى بالكامل (54 قرية و 88 تابع) لخدمة 599 ألف نسمة.