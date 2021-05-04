محافظ الغربية يتابع مع وكيل وزارة الصحة تلقى تطعيم كورونا بـ 9 مراكز طبية

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، حيث وجه المحافظ بالبدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين مثل ديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، الأحياء والمدن، مصانع غزل المحلة والنقابات.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي سينتقل إلى الأماكن الحكومية للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أن المديرية خصصت 9 مراكز لتلقي اللقاح من جانب المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكترونى، حيث سيحصل المواطنون الحاصلين على لقاح "سينوفارم" على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً" 3 أسابيع" من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعاً "3 أشهر" من تلقيهم الجرعة الأولى.