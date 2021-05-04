محافظ الغربية: حملة ليلية مكبرة على أماكن التجمعات

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحملة ليلية مكبرة علي أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع 306 وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والأجازات.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور رحمي كلاً من نائب المحافظ ، السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن المحافظة، شهدت جولات ميدانية مستمرة على مدار اليوم والأيام السابقة على المقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات لضبط المخالفين وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال ، المطاعم ،الورش والمولات ومتابعة مدى الالتزام بنسب الإشغال المقررة.

وتهيب المحافظة، بمواطنيها ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خاصةً بالأماكن المغلقة واتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما تهيب بأصحاب (المحال التجارية ،المطاعم ،المقاهي والورش) الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب الإشغال المقررة إلى جانب التباعد داخل المنشأة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الجميع وليس خوفاً من الغرامة.