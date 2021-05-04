محافظ أسيوط: زيادة أعداد الأسرة والأجهزة وتانكات الأكسجين بالمستشفيات

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن اللجنة المشكلة لحصر احتياجات المستشفيات ودراسة الأوضاع على أرض الواقع، بدأت أعمالها بتفقد المستشفيات العامة والحميات بمراكز شمال المحافظة (ديروط والقوصية منفلوط) لمتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات، سواء من حيث الأسرة أو أجهزة التنفس والأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية واستعدادها الكامل لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا، فضلا عن وضع خطط مستقبلية لزيادة الأعداد الاحتياطية من الأسرة والأجهزة وتانكات الأكسجين تحسبا لأى طارئ، ووضع تصور كامل لمنع حدوث أي أزمات مستقبلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع الصحي بالمحافظات.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إدارة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة ودراسة الوضع الحالى وحصر كافة الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتعظيم امكانيات القطاع الصحي بالمحافظة.

حيث قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بزيارة لمستشفى ديروط المركزى وحميات ديروط والقوصية المركزي وحميات القوصية وحميات منفلوط، فى وجود رؤساء المراكز والدكتور وائل حمدي وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والمهندسة هالة مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والقذافي عبدالرحمن مدير إدارة الشئون الإدارية الصحية والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير وحدة الرقابة الداخلية وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط وحسني رجب مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة حيث تم متابعة أقسام المستشفيات والتقوا بالأطباء والتمريض لرصد كافة الاحتياجات على أرض الواقع والتأكد من توافر وتجهيز الأسرة وأجهزة التنفس وتنكات الأكسجين واسطوانات الأكسجين وتوافر الأدوية وستواصل اللجنة أعمالها بالمرور على كافة المستشفيات على مستوى المحافظة للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.



اللجان أثناء مرورها على المستشفيات لمتابعة الاحتياجات

اللجنة تتابع احتياجات المستشفيات بأسيوط

اللجنة تتفقد قسم الأشعة

اللجنة تتابع تواف تنكات الاكسجين بالمستشفيات



بدء أعمال اللجان المشكلة للمرور على المستشفيات لمتابعة الاحتياجات

اللجنة أثناء مرورها على المستشفيات