محافظ أسوان يستدعى مسئول شركة المياه لإنهاء مشاكل ضعفها

أسوان - عبد الله صلاح

أستمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدنية بالحدائق لبعض شكاوى المواطنين والمطالب الجماهيرية.

حيث إستمع المحافظ لها والتى كانت من أبرزها ضعف تدفق مياه الشرب بمناطق الإسكان الأولى بالرعاية ، وأيضاً مناطق الشيمة والشلباية وكلية الهندسة بقرية أبو الريش قبلى ، بالإضافة إلى وجود تراكمات مياه صرف صحى بمنطقة المقلة بقرية أبو الريش بحرى ، فضلاً عن بعض المطالب المتعلقة بصرف مساعدات مالية وغيرها .

وفور إنتهاء جولة محافظ أسوان الميدانية إستدعى المهندس محمد على رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، حيث شدد على ضرورة التدخل السريع لإنهاء مشكلة ضغف المياه بعدد 7 عمارات بالإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة ، وذلك نظراً لوقعهم على مرتفعات جبلية.

حيث أكد مسئول الشركة بأنه سيتم إجراء حل مؤقت لهذه المشكلة من خلال تطبيق نظام التناوب لحين إنهاء مشروع تحسين مياه الشرب بواسطة وكالة التعاون الدولى السويسرى بتكلفة 8,8 مليون فرنك سويسرى ، ووجه المحافظ بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ فى خط مياه الشرب العمومى المغذى لنجوع الشيمة والشلباية ، علاوة على تطبيق نظام المناوبة بمنطقة كلية الهندسة لحين إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الممول من البنك الأهلى بإعتمادات 30 مليون جنية .

فيما أوضح مسئول الشركة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان سيتم الدفع بسيارات الكسح لنزح تراكم مياه الصرف الصحى بمنطقة المقلة ، بالإضافة إلى تحرير محاضر مخالفة لأصحاب المنازل الغير متلزمة بتبطين خزانات وطرنشات الصرف لديها ، وذلك حتى يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى سيضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه .



محافظ اسوان مع احد المواطنين



محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنني