محافظ أسوان: تطوير الحدائق وطرحها بفكر استثمارى ونموذج جديد موحد للكافتريات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جولاته الميدانية بمدينة أسوان ، والتى شملت حدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد ، حيث أعطى توجيهاته بتطوير شامل لهذه الحدائق سواء بتنفيذ نموذج موحد للكافيتريات ، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهى ودورات المياه العمومية والأسوار ، على أن يتم طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقاً للإشتراطات والضوابط التى سيتم وضعها بفكر إستثمارى جديد .

لافتاً إلى أهمية إستثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب المواطنين للإستمتاع داخل هذه الحدائق والمتنزهات ، بجانب زيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابى على هذه الحدائق .

وخلال جولته الميدانية شهد اللواء أشرف عطية النموذج الجديد الموحد للكافيتريا بحديقة الورد ، حيث كلف برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بالحديقة مع الإهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة العديد من زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالى وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين .



جانب من جولة محافظ اسوان



جولة محافظ أسوان بالحدائق