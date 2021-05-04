اليوم السابع
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محافظ أسوان: تطوير الحدائق وطرحها بفكر استثمارى ونموذج جديد موحد للكافتريات.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:45 م
محافظ أسوان: تطوير الحدائق وطرحها بفكر استثمارى ونموذج جديد موحد للكافتريات.. صور جولة محافظ أسوان بالحدائق
أسوان - عبد الله صلاح

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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جولاته الميدانية بمدينة أسوان ، والتى شملت حدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد ، حيث أعطى توجيهاته بتطوير شامل لهذه الحدائق سواء بتنفيذ نموذج موحد للكافيتريات ، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهى ودورات المياه العمومية والأسوار ، على أن يتم طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقاً للإشتراطات والضوابط التى سيتم وضعها بفكر إستثمارى جديد  .

لافتاً إلى أهمية إستثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب المواطنين للإستمتاع داخل هذه الحدائق والمتنزهات ، بجانب زيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابى على هذه الحدائق  .

وخلال جولته الميدانية شهد اللواء أشرف عطية النموذج الجديد الموحد للكافيتريا بحديقة الورد ، حيث كلف برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بالحديقة مع الإهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة العديد من زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالى وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين .

 

جانب من جولة محافظ اسوان
جانب من جولة محافظ اسوان

 

جولة محافظ أسوان بالحدائق
جولة محافظ أسوان بالحدائق

 

محافظ اسوان يتفقد الكافيتريات بالحدائق
محافظ اسوان يتفقد الكافيتريات بالحدائق

 


محافظ اسوان

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