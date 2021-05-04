محافظ أسوان: تطوير الحدائق وطرحها بفكر استثمارى ونموذج جديد موحد للكافتريات.. صور

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، جولاته الميدانية بمدينة أسوان ، والتى شملت حدائق ومتنزهات الشجرة والسلام والورد ، حيث أعطى توجيهاته بتطوير شامل لهذه الحدائق سواء بتنفيذ نموذج موحد للكافيتريات ، بجانب رفع الكفاءة والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار والألعاب والملاهى ودورات المياه العمومية والأسوار ، على أن يتم طرحها بنظام المزايدة العلنية طبقاً للإشتراطات والضوابط التى سيتم وضعها بفكر إستثمارى جديد .
لافتاً إلى أهمية إستثمار المساحات الفضاء بما يساهم فى خلق مواقع ترفيهية وجذب المواطنين للإستمتاع داخل هذه الحدائق والمتنزهات ، بجانب زيادة الموارد المالية للمحافظة بما يحقق مردود إيجابى على هذه الحدائق .
وخلال جولته الميدانية شهد اللواء أشرف عطية النموذج الجديد الموحد للكافيتريا بحديقة الورد ، حيث كلف برفع كافة الإشغالات والتشوهات البصرية بالحديقة مع الإهتمام بالمسطحات الخضراء وزراعة العديد من زهور الزينة والأشجار لإضفاء المظهر الجمالى وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين .
جانب من جولة محافظ اسوان
جولة محافظ أسوان بالحدائق
محافظ اسوان يتفقد الكافيتريات بالحدائق
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