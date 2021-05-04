اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تضبط شقة تم تحويلها لمخزن شيشة فى مدينة نصر.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:11 ص
محافظة القاهرة تضبط شقة تم تحويلها لمخزن شيشة فى مدينة نصر.. صور ضبط شقة تم تحويلها لمخزن شيشة بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت أجهزة محافظة القاهرة شقه سكنية تم تحويلها إلى مخزن للشيشة بجوار مقهى بمنطقة السويسرى بمدينة نصر، حيث قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة بحضور اللواء هشام أبو النصر مدير قطاع الشرق، واللواء محمد كلبوش مدير شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر للرقابة على المقاهى والتأكد بمنع تقديم الشيشة.
 
وضبطت الحملة صاحب مقهى حول شقة سكنية الى مخزن لإخفاء الشيشه وخاصة اثناء الحملات وتم مصادرة ما يقرب من 400 شيشة وتشميع الشقة المحولة الي مخزن للشيشة.
 
كما أسفرت الحملة عن مصادرة 1200 شيشة وفتح الممر المؤدى من شارع عباس العقاد الى أنور المفتي وقد تركزت الحمله على 10 مقاهى وقد تم تحرير محاضر إدارة بدون ترخيص وغلق وتحرير محاضر إحالة المخالفين إلى النيابة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
 
وفى السياق، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع رؤساء الاحياء تكثيف الحملات المسائية لمنع التجمعات ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك حرصا على عدم زيادة اعداد المصابين،، مؤكدا أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

IMG-20210504-WA0005
 

IMG-20210504-WA0011
 

IMG-20210504-WA0012
 

IMG-20210504-WA0014
 

IMG-20210504-WA0018
 

 


الشيشة

مدينة نصر

القاهرة

كورونا

تداول الشيشة

مخزن شيشة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة