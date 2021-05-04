محافظة القاهرة تبدأ اليوم صرف تعويضات سكان مسار محور مسطرد

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه من المقرر أن يتم صرف تعويضات سكان العقارات بمحور مسطرد، بداية من اليوم وذلك بعد حصر 120 أسرة تقريبا، بشوارع المشروع وكمال حجاب بالمطرية، وذلك لتنفيذ المحور المرورى.





وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحوير التعويضات المالية على الحسابات البنكية الخاصة بالسكان والتي تم فتحها مسبقا، مشيرا إلى أن كل التعويضات مالية وهو مار رحب به السكان ، لافتا إلى أنه لن يتم هدم المنازل إلا بعد صرف التعويضات وإخلاء المنازل .



وتنفذ الدولة محور مسطرد والذى له أهمية كبيرة وذلك لربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجه كبيرة في حركة والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

