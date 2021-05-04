محافظة البحيرة ترد على شكاوى طفح مواسير الصرف الصحى بكفر الدوار

البحيرة ناصر جودة

أكد المركز الإعلامى لمحافظة البحيرة، تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين والرد على شكاوى المواطنين بشكل عاجل، مضيفا أنه بخصوص شكاوى عدد من الاهالى بمركز كفر الدوار من طفح مواسير الصرف الصحى بالقرب من المطاحن، مضيفا أنه جارى التواصل مع شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى لفحص ومعاينة محل الشكوى على الطبيعة من قبل الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حلها.

وكان القارئ منصور محمد، تقدم بمناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن باليوم السابع"، بسبب طفح مواسير الصرف الصحى خلف مطحن كفر الدوار بمحافظة البحيرة منذ أكثر منذ أسبوع، مطالبا باصلاحه.