مجلس الدولة يستمر فى تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية لـ6 مايو

كتب - أحمد عبد الهادى

يستمر مجلس الدولة، في تلقي طلبات التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازات التي انتهت أمس الإثنين وحتي 6 مايو 2021.

وقد قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة تلقي طلبات التعيين نظرًا لصدور قرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 29 أبريل، وحتي أمس الإثنين الموافق 3 مايو 2021.

وكان قد صرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي، بأن ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة علي منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.