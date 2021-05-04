لحظة انهيار جسر معلق بالمكسيك تزامنا مع مرور قطار.. فيديو

كتب محمد جمال

نشرت وسائل إعلام مكسيكية، اليوم، لحظة سقوط قطار من أعلى جسر معلق، حيث لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 70 بجروح، جرّاء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه فى مكسيكو عاصمة المكسيك.

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6 — David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو فى جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.