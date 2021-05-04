لجان لمراجعة موقف شبكات الغازات الطبية وتانكات الأكسجين بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تكليف مجموعتين للعمل برئاسة درشا خضر وكيل مديرية الصحة والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية وعضوية السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومديرية القوى العاملة والطب العلاجى والرقابة والمتابعة صيانه الشبكات بالمديرية والحماية المدنية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة وإدارة البيئة بالمحافظة.

حيث قامت اللجنة بالمرور على مدار الثلاث أيام السابقة ابتداء من يوم الأحد 2 مايو وحتى اليوم على مستشفيات 14 مستشفى وهم (مستشفى حميات شبين. صدر شبين . جراحة المخ والاعصاب . الشهداء المركزى . حميات شنتنا . بركه السبع. حميات اشمون. اشمون العام. السادات المركزى . حميات منوف . صدر منوف . منوف العام ).

وتم المرور على تانكات الأكسجين والتأكد من أتباع معايير الأمن والسلامة ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات وعدم وجود تسريبات وكذلك قياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية ، كما قامت اللجنة بالمرور على مخازن الأسطوانات والتأكد من أتباع معايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة محابس الغازات بكل دور لتلافى وجود أى تسريبات ، كما تم التنبيه على ضبط معدلات استهلاك الأكسجين ومراقبة استهلاك الأكسجين للمرضى وتدريب العاملين وجلسات التثقيف الصحي للمرضى، مشيرا إلى استمرار أعمال اللجنة حتى يوم الخميس القادم للانتهاء من تقييم جميع مستشفيات المحافظة.