كيف تسدد قيمة الخدمات الإلكترونية عن طريق بوابة مرور مصر؟

كتب عبد الرحمن سيد

تسدد المبالغ المالية مقابل تقديم خدمات فى (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع- كروت الخصم المباشر).

ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات ومنها :

- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونياً.

- الإعفاء من الرسوم الإضافية التي تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .

- إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد في إختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الإحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.