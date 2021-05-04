كيف تحصل على رخصة بناء جديدة بعد فتح التراخيص؟ رئيس حى ثالث الإسماعيلية يجيب

وقال رئيس حى ثالث بالإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المنظومة التجريبية سوف يتم تطبيقها من خلال المركز التكنولوجى النموذجى بحى ثالث وهو المركز الوحيد الذى سيقدم تلك الخدمة التجريبية على مستوى الإسماعيلية، حيث أنه مركز مطور بنظام التكنولوجية الحديثة والتعامل مع البيانات إلكترونيًا، وهو المركز الذى سيقدم خدمة التراخيص وفق الإشتراطات الجديدة لقطاع المنتزة بالكامل، ثم يتم تعميم التجربة على باقى قطاعات محافظة الإسماعيلية.

وتابع رئيس حى ثالث بالإسماعيلية، أنه بعد تقدم المواطن بالطلب يكون مرفق معها طلب رفع إحداثيات، ويوجد 3 جهات مسؤولة عن إصدارها أولها المتغيرات المكانية ثم المساحة العسكرية، ويتسلمها المركز التكنولوجى ثم يتم إرسالها لجامعة قناة السويس للمراجعة، ثم إعادة تسليمها للمواطن وذلك فى فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام، ويتوجه المواطن لأحد المهندسين النقابيين المعتمدين من النقابة، ثم يختار المواطن أحد المكاتب الهندسية ويتم عمل الرسومات الهندسية، ثم يتقدم بها بالمركز، والأوراق الإدارية المطلوبة منها عقد الملكية، ثم يتم إرسالها للجامعة للمراجعة مرة أخرى، ويتم بعدها إصدار الترخيص فورًا، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تتخطى 15 يومًا ويتسلم المواطن الترخيص الخاص به بداية من تاريخ تقدمه بالطلب.

من جانبه قال، محمد الطيب محمود، أول من قدم أوراقك للحصول علي رخصة بناء بحى ثالث بالإسماعيلية، إن المركز التنكولوجي بالمركز يستقبل أوراق الحصول تراخيص الناس وسط تسهيلات كثيرة، دون عناء مع شرح كافي بكل الأوراق المطلوبة دوت تعقيد.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد فى تصريحات سابقة على أن إجراءات استخراج رخص البناء الجديدة، ستكون كالتالى: التقدم للمركز التكنولوجى بالملف كامل، ثم يوجه المركز الملف بطريقة "إسكان"، دون نقله، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ستؤكد أن المهندس الاستشارى معتمد لديها وليس لديه مشاكل بالإضافة إلى المقاول الذى يتم الاستعلام عنه من اتحاد المقاولين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم توجيه الملف بعد اعتماده من الجامعة ولجنة الفحص ونقابة المهندسين، إلى الهيئة الهندسية، ثم تصدر الرخصة الموثقة من مركز الوثائق المؤمنة، وفى نفس الوقت يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق، مشيرًا إلى أن المواطنين الحاصلين على تراخيص مسبقة سيسمح لهم باستكمال البناء طبقا للرخص الصادرة مسبقًا، مع الاشتراط توفير جراج للسيارات أو التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار.



دليل استخراج رخصة البناء



استقبال المواطنين لاستخراج رخص البناء



توافد المواطنين لاستخراج رخص البناء



حى ثالث الإسماعيلية

حى ثالث الإسماعيلية