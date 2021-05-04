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كسر بخط غاز طبيعى تقاطع ترسا مع المريوطية.. والمحافظ يتفقد الإصلاحات.. فيديو وصور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:39 ص
كسر بخط غاز طبيعى تقاطع ترسا مع المريوطية.. والمحافظ يتفقد الإصلاحات.. فيديو وصور تفقد المحافظ للإصلاحات
كتب على عبد الرحمن

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح الجارية للكسر الذى وقع بأحد خطوط الغاز الطبيعى قطر 6 بوصة بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية.
 
 
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ اطلع على الموقف الحالى للأعمال، حيث تم إغلاق المحابس المغذية للخط وبدأت أعمال الإصلاح،ووجه رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز الطبيعى المغذية للمنطقة بإتخاذ كافة التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، ورفع تقرير دورى بنتائج الأعمال أول بأول.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس حى الطالبية، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.
 
 
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المريوطية

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